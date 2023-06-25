稱僱主申招外勞非無掩雞籠 當局：先審視聘本地工「誠意」

【本報訊】政府推出特別計劃為建造及運輸業輸入外勞外，亦優化現行的補充勞工計劃，解禁26項非技術或低技術工種申請輸入勞工。勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，接獲申請後，勞工處會審視僱主有否「誠意」優先招聘本地工人，之後才啟動下一步程序，意味不是每宗申請均獲批。他又強調，不認同有人指「架空」港府勞工顧問委員會。

孫玉菡在電視節目指出，現時勞工處每月職位空缺約10萬個，數據顯示各行業人手短缺。至於如何量度僱主聘用本地工人「誠意」，他解釋，僱主要先做4星期的本地招聘，舉例指，公司需聘請數十人，實際也有數十名具資格及能力的應徵者見工，但實際聘用很少，當局就會懷疑有關僱主誠意。

死撐無架空勞顧會 他又提到，獲批外勞的收入是不會低於相關工種薪金中位數，相信相關要求保障外勞及本地工人，亦不會變成廉價勞工，部門會採集市場上現實的工資水平作參考。至於勞顧會早前開會，有僱員代表不滿輸入外勞，批評政府無諮詢勞顧會，中途離場抗議，孫不認同「架空」勞顧會，強調政府重視勞顧會，未來會盡最大努力及誠意加強溝通，雙方亦可商討計劃的執行細節。