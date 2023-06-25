本報揭地舖肉中鼠 食署補鑊檢控負責人

【本報訊】本報昨日報道牛頭角兆景商場地舖的豬肉舖豬殼周地攤，惹來老鼠出沒，更在豬肉上行走，一眾商戶曾就商場的惡劣情況，向食物環境衞生署投訴，惟署方僅到場視察一會兒便離開，情況完全未有改善，令人質疑食環署偷懶。食環署昨補鑊，稱前日及昨日再到該新鮮糧食店巡查，發現店舖部分設備有損壞，遂檢控負責人；亦聯同商場管理處職員巡視商場內的公用地方，發現有鼠患侵擾的迹象，將根據《公眾衞生及市政條例》向商場業權擁有人發通知書，規定於指明時間內採取所需步驟除去鼠患，否則會被檢控。

稱2月巡查已發現違規 署方表示一直有巡查該新鮮糧食店，早於今年2月24日，突擊巡查發現該新鮮糧食店未有妥為存放豬隻屠體，隨即按《食物業規例》提出檢控，有關司法程序仍在進行中。及後，本月15日接獲有關該新鮮糧食店出現鼠患問題的投訴，隨即派員前往巡查，警告負責人必須採取有效措施保持店舖衞生，同時加強店舖附近一帶公眾地方的防鼠及滅鼠工作。

食環署提醒業界，任何從事食物業的人，包括新鮮糧食店，不得明知而容受或准許任何食物業處所內有老鼠或昆蟲存在；而且須採取一切合理地需要的措施保護食物，以免食物受到污染或變壞的危險。違反以上規例者會被檢控，最高刑罰為罰款一萬元及監禁三個月。

在2022年，食環署向違反以上規例的人士分別作出7宗及18宗檢控。此外，違規的食物業處所會被記下違例分數，嚴重情況可被取消牌照。