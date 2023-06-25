逾6成受訪者：缺人手損士氣害健康

【本報訊】本港勞動人口持續流失，港府早前宣布計劃引入外來勞工紓緩人手短缺問題。有機構昨日公布一項關於人才流失對社會各階層影響的調查，結果發現，有61%受訪者表示人手短缺導致工作量及壓力增加，影響士氣及健康。另外有受訪者擔心輸入外地人才會剝削本地居民的就業機會，加大本地競爭力。

憂外勞剝削本地人就業機會 獅子山青年商會於上月至本月期間，在全港各區進行抽樣問卷調查，了解人才流失對社會及企業的影響。調查結果，在收集的306份問卷中，有61%受訪者表示人手短缺導致工作量及壓力增加，影響士氣及健康；其中一半人更指出企業職位長期空缺，影響營運。而當中有超過70%受訪者認為，移民潮為導致人手短缺的最大主因。

對於港府早前宣布將引入外勞紓緩人手短缺問題，調查發現，社會對政府輸入外地人才出現分歧。其中有贊成聲音認為，輸入人才能紓緩短期人手不足的問題，維繫本港發展；惟亦有受訪者指出，輸入外地人才會剝削本地居民的就業機會，引發社會不和諧及貧富懸殊等問題。有市民期望政府採取措施，協助企業調整薪金和福利，提供培訓和發展計劃，解決人才流失的影響。

商會表示，人才流失為近年本港面對的一大難題，面對工作壓力大、薪資福利低、職業發展前景不明朗等因素，如何能留住人才是企業和社會需要共同關注的問題，期望港府可提供更多短期紓困措施。