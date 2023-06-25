頂層課室熱辣辣 天台塗漆降溫有法

大開冷氣仍38℃ 藉反射太陽減電耗 近期天氣炎熱，學校天台動輒被曬至攝氏50度，甚至高達攝氏70度，熱力滲進建築物，頂層課室即使大開冷氣，學生仍倍感炎熱。有環保團體與初創公司合作，贊助葵芳一所中學的天台塗上降溫塗層，成功將天台地面降溫攝氏20度，頂層課室亦低了攝氏兩度。團體目標讓整個葵青區學校髹上降溫漆，呼籲當局支持及推廣。

位於葵芳的獅子會中學，工人不停在天台地板，髹上白色的漆油，目的並非為美化天台，而是協助下層的課室降低溫度。助理校長吳志輝分享，過往最高樓層上課的學生，於開大冷氣下仍經常呻熱到「叫救命」，難以專心上課。

師生曾量度室內天花於冷氣下仍高達攝氏38度，「好似課室長開暖爐」，因此加裝了巨型風機消暑。

校方又稱，該校已於其他天台位置設置太陽能板，減少太陽光直射天台，但部分天台並不合適安裝或綠化，問題遲遲未能解決。不過，室內炎熱的情況或將有改善。

綠惜地球聯同創冷科技於中學天台塗上特別塗層，藉反射太陽輻射，減少熱力傳遞，降低天台溫度，以節能減碳。

塗漆前後天台地面溫差達20℃ 他們先於一間課室對上的天台塗上降溫漆，再與其他沒塗層位置比較，發現髹上降溫漆下，天台地面錄得約攝氏29度，較沒塗層的約攝氏49度，降低攝氏20度。而課室天花溫度亦差距約攝氏5度，沒開冷氣的情況下，兩間課室的室溫亦約有攝氏兩度溫差。

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，別小看該攝氏兩度溫差，特別是降兩度毋須用電；每低一度變相開細點冷氣，節省3%電費，節能在香港空間效益大，尤其劏房戶，能紓緩電費加價壓力，並頂着氣候挑戰。

創冷科技業務拓展經理馮嘉菡則稱會向學校提供折扣，成本只與一般油漆差不多，而塗層防水防塵不易燃及不易剝落，只要減少踐踏，有效期長達5年。團體呼籲政府支持及推廣，特別關顧弱勢戶及學校等。

環境及生態局指已資助和協助中小學替換冷氣機為變頻式、轉換為LED燈和安裝實時能源監察系統。政府亦以身作則，爭取在2024-25年度將政府建築物和設施的整體能源表現提升超過6%。據初步整理好的數據，截至2021-22年度，政府的整體能源表現提升約3.2%，亦會把LED燈、氣體煮食爐及即熱式氣體熱水爐納入至強制性能源效益標籤計劃。