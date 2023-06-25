港車北上迄逾2500申請

【本報訊】運輸及物流局快將成立一年，該局長林世雄昨在網誌總結過去工作和展望未來本港運輸發展，當中提到「港車北上」已準備就緒，截至上周二（20日）當局已收到逾2,500份申請；而「智慧出行」方面，運輸署已向登記車主發出逾78萬張「易通行」繳費貼，即有約95%領牌車輛。

林世雄在網誌中就鐵路、道路、航空、航運、物流、融入大灣區建設及「智慧出行」作出總結。航天方面，該局指將於今年內提出《交通運輸策略性研究》的初步建議，並在明年內推展一些嶄新的先導計劃，例如在香港國際機場「航天走廊」使用自動駕駛車輛。局方又會在2025年公布以構建可靠、安全、智能和環保高效運輸系統為目標的運輸策略藍圖。

港深西部鐵路規劃 料明年中完成 就跨境鐵路而言，局方指會繼續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」推展各項目。其中，該局與深圳當局已於今年首季就港深西部鐵路（洪水橋至前海）展開次階段研究，內容包括鐵路方案的規劃、初步工程可行性、效益、環境影響，以及建設和營運安排等，預計明年年中完成。

在道路擴充方面，繼11號幹線的勘查研究於2021年9月開展後，元朗公路（藍地至唐人新村段）擴闊工程及青衣至大嶼山連接路的勘查研究及詳細設計工作亦已分別於去年10月及今年5月展開，局方指會爭取於2033年或之前分階段開通上述項目。

船舶方面，香港的船舶註冊廣受國際認可，以總噸位計全球排行第4。香港註冊船舶在全球的港口國監督扣留率甚低，去年的數字為1.4%，低於全球的平均數的2.77%。