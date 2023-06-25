闊別4年 龍舟邀請賽氣氛盛 4000健兒角逐殊榮

無懼晴雨驟變 市民旅客霸靚位觀戰 停辦4年的「香港國際龍舟邀請賽」，昨在維港復辦。比賽一連兩日共設17項比賽，有近4,000名來自世界各地的龍舟好手角逐冠軍。即使天氣時晴時雨，仍然無阻大批市民和旅客一早到場「霸定靚位」等開賽。有首次參賽的選手表示已為賽事訓練逾兩個月，不擔心天氣不穩影響表現。有內地遊客專程來港觀賽，認為氣氛熾熱有活力。

5大賽事 奪冠獲一萬美元獎金 由旅遊發展局及香港龍舟總會合辦的「香港國際龍舟邀請賽」闊別4年後回歸，吸引超過160支來自10個國家及地區的隊伍參賽，當中澳洲、泰國及菲律賓更派出國家隊參與盛事，有近4,000名運動員角逐殊榮。今年首設獎金予5大賽事，包括「國際錦標賽」及「港澳盃」等，冠軍隊伍可獲一萬美元獎金。

活動首日共設有39場次，參加混合錦標賽的選手彭小姐首次參賽，賽前訓練超過兩個月，並已熟習在濕熱的環境下作賽，不擔心受天氣不穩影響表現。她又表示，現場的氣氛熱鬧，對有大批市民前來觀賽支持倍感激動。

另一同為首次參加國際賽事的選手關先生，則對疫後再次復辦比賽直言：「好興奮！好開心！」他在疫情期間亦有積極備戰，密密「操水」，近一年已經參與近10場大小賽事，對是次比賽感到有信心，期望今次可以奪牌而回。

今維港海面繼續上演連場激戰 海旁一帶有不少市民和遊客無懼酷熱，駐足為運動健兒打氣。來自山西的旅客王小姐說，適逢端午節假期，兩日一夜的行程特意安排前來觀賽。她認為現場氣氛熾熱，對於可近距離觀賞賽事感到興奮。

市民黃小姐則與曾為龍舟選手的父親到場一同為本地健兒打氣。雖然天氣不穩，但無阻現場氣氛，她期望本地選手可在比賽中獲得佳績。

賽事今日繼續在維港海面上演，並設有「扮嘢大賽」，各地選手悉心打扮現身，爭奪特色造型大獎。