醫健：齒生有你：老人口腔健康=身體健康

2020年不僅是疫情爆發的一年，也是日本、德國、意大利等「超高齡」國家（超過五分之一的人口為65歲或以上）達到13個國家的一年 ，新加入的包括荷蘭、法國、瑞典、葡萄牙、斯洛文尼亞和克羅地亞。到2030年，香港亦會成為其中的一個地區。這10%-15%的全球超高齡人口預計將造成約 13%-20%GDP的經濟負擔，如果老齡化問題沒有得到妥善處理，在未來確實會嚴重影響全球經濟。

在牙科，維護老年人的口腔功能非常重要，因為：

1. 食物營養 - 當你吃東西時，你可以從食物中獲取營養，為你提供日常生活所必須的能量。牙齒缺失或假牙不合適與一般慢性病的發展風險呈正相關 。

2. 自尊 - 口腔外觀和溝通是促進老年人心理健康和社交生活的重要因素，影響口腔健康相關生活質量（OHRQoL）。

3. 神經系統疾病-口腔健康被證明與中風和阿爾茨海默病相關，原因是伴隨放線菌聚集桿菌、中間普氏菌和牙齦卟啉單胞菌等口腔細菌的入侵。 2012年日本47個都道府縣僅這兩種神經系統疾病就造成了0.08-0.52%的GDP損失，預計GDP損失將持續增加。掉牙是一個關鍵因素。

顯然，口腔健康對於健康老齡化很重要。在預防、干預和教育方面，牙科人員在口腔健康中起着關鍵作用。事實上，預防和教育是成本相對較低的策略，而干預成本較高。

損長者心理 此外，目前的研究還顯示，社會和生理因素「發音困難」與其他飲食因素類似，即「吃起來不舒服」、「飲食不滿意」和「中斷進餐」在經濟發達的國家中排名顯著較高。牙齒脫落、新假牙和因衰老導致的口腔肌肉功能障礙是造成發音問題的主要因素。這種生理上的「口腔衰弱」會降低老年人的心理和社會健康，應該在需要長期護理之前識別和解決。

香港大學牙醫學院助理院長（創新）和牙科物質學副教授徐傑漢博士