無針染疫 併發入院幼童增

【本報訊】近期感染新冠病毒需要入院的兒童年紀較小，年齡介乎3至5歲，「清一色」是從未接種新冠疫苗，他們感染後較容易出現併發症。有專家昨指，嘶吼症是新冠病毒常見併發症之一，延遲求醫有可能引致氣管閉塞甚至死亡，呼籲家長勿掉以輕心。他又提醒，天氣炎熱有利腸病毒繁殖，爆發手足口個案。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華指出，自疫情爆發至今，曾為近千名確診兒童覆診，有7%至8%染疫童出現長新冠的症狀，包括長期咳嗽、氣管敏感、心跳加速、食欲不振等，當中最擔心是影響記憶及認知，一般可能會持續6至9個月。

多現嘶吼症 氣管閉塞可致命 嘶吼症是新冠病毒常見併發症之一，他指，雖然本港已掌握技術治療，但嚴重會引致氣管閉塞，導致死亡，而且幼童感染後可能會有記憶、認知衰退的現象，呼籲市民不能掉以輕心，萬一家中幼童感染，就要盡快求醫。他補充兒童要打齊3針新冠疫苗才有保護作用，無論之前感染過多少次新冠病毒，極其量也只能減少一劑。

關表示，留意到全球在後新冠時期的夏季有呼吸道合胞病毒，有機會影響支氣管或肺炎，提醒家長，如子女氣促及發高燒應盡快看醫生，同時不應上學，在人多地方應戴上口罩。

關日華又提到，天氣炎熱有利腸病毒繁殖，近期部分幼兒園及院舍爆發相關的手足口病個案。他說，過往的EV-71型腸病毒情況顯示，病毒會入侵兒童的腦部引致腦炎，如家長發現子女睡眠期間抽搐、「扎醒」，每小時有10多至20次，有機會是腦炎的病徵，神志轉差就要立即就醫。