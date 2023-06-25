精神病人乏支援 出院機制存漏洞

難確保患者有服藥 專科醫生亦不足 港府檢討《精神健康條例》下的「有條件釋放」機制，並研究社區治療令的可行性。醫務衞生局表示，近日社會關注精神科醫生不足，雖同意必須提升人力資源，但不希望因為一些意外發生，就把醫生、護士完全推向某個專科發展。而醫院管理局正研究有條件出院問題，包括考慮應視作不符合條件的情況，以及有沒有更有效的方法確保病人接受治療，例如是否要看管病人服藥等。

「有條件釋放」 只限強制入院患者 鑽石山謀殺案掀起社會大眾關注精神健康議題，精神健康諮詢委員會委員蔡海偉表示，港人一直以來精神壓力很大，加上近年疫情生活模式轉變甚大，不少研究均指出多了港人出現精神問題，醫管局精神科門診個案數字在過去5年，由26萬宗升至約30萬宗，增逾一成多。他形容是一個警號，需檢討現時的精神健康支援。

港府早前提出10項措施，當中包括檢討「有條件釋放」機制，並研究社區治療令的可行性，以加強對精神病患者的支援。蔡海偉指出，精神病患往往會多次入院，但只有強制入院的患者才適用於「有條件釋放」，如果是自願入院就不符合機制，反映現時機制可能存有漏洞，建議當局循這個方向改善。

香港精神科醫學院發言人童粵生認為，「有條件釋放」的作用十分狹窄，如病人沒有遵從相關條例就要入院，惟相關病人的情況卻未必差到需要入院。他以外國為例，如果患者不遵照規定，政府可以派護士到患者家中協助他服藥，但本港並無法例容許醫護進入患者家中，他希望當局在「有條件釋放」機制外，亦能考慮其他方案。

增聘人手未堵漏 助融入更實際 另外，醫管局目標今年第4季前，將個案經理與嚴重精神病者比例減至1:40。蔡海偉表示，由於醫管局人手流失嚴重，故個案經理與患者的比例經常浮動，有時出現1:50，甚至更高。

不過，他認為，醫管局除要增加人手外，亦要思考個案經理如何配合社區精神健康的支援服務，包括與精神健康中心合作，協助患者融入社區。

童粵生則認為，增加社區支援十分重要，當個案經理遇到問題，亦要醫生或心理學家支援。本港精神科醫生人手一直短缺，按照世界衞生組織及外國建議計算，香港應要有700至1,000名精神科醫生，惟現時本港只有約500多個精神科醫生，當中公營醫院佔400人，並不足以應付需求。