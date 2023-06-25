專家：機長判斷專業 避免嚴重意外

伍淦鴻

【本報訊】專家根據初步現場數據，指涉事航班原已提速至幾乎起飛速度，幸而機長作出正確專業判斷，即時急煞航班；否則若降落時才出現尾轆爆胎，甚至令零件撞擊至油缸，將有機會發生爆炸及引來更嚴重的傷亡情況，機長正確的判斷阻止了災難發生。

時速280公里急煞 香港理工大學航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻說，根據初步掌握，涉事航班在跑道上加速至約150節（Knots），相等於時速280公里，而當提速至160節以上便可起飛。機長在提速期間發現後轆機組故障，而作出急煞決定；伍淦鴻認為，機長在僅僅10多秒時間作出了專業正確判斷，以避免更嚴重的意外發生。

若強行升空而及至降落時，機轆着地所產生的重量可達機身4倍，萬一屆時機轆爆胎，令金屬組件在跑道摩擦，有機會導致機身失控，而彈出的機組零件更有機會破壞機身。若彈至油缸更有爆炸風險，他形容是次機組人員的判斷避免了嚴重的事故發生。至於尾轆呈爆胎狀態，伍淦鴻指出，飛機急煞時機轆有機會要承受相等於機身的4倍重量，故不足為奇。

香港工程師學會航空分部發言人詹永年表示，緊急煞停起飛中的飛機，輪胎溫度及壓力都會上升，即時爆胎並不罕見；加上飛機本身有保護機制，輪胎達到某個溫度亦會自動放氣，避免爆胎，因爆胎造成的碎片或會損毀飛機其他機件，這是保護機制。