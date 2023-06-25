國泰機臨起飛爆轆 310人險一鑊熟

長途航班滿燃油 遇事故安全堪憂 香港國際機場昨日凌晨發生嚴重航班事故，機上310人險一鑊熟！國泰航空CX880的波音777客機，原本由香港出發飛往美國洛杉磯，在跑道上加速準備起飛之際先來爆轆，幸機組人員發現後急煞。當返回登機閘口時，機組人員立即疏散310人，安排乘客由6個艙門逃生滑梯緊急離開飛機。事故中18乘客受傷，當中11人送院治理。現場所見，涉事客機其中一組尾轆多個輪胎變形，更呈現洩氣凹陷狀態。有專家指涉事飛機屬長途機，在裝滿油的情況下，萬一發生損耗或引致火災，甚至導致機體爆炸，今次事件屬萬幸。政府表示關注事件，民航處將跟進。

涉事機型屬波音777客機，機齡約13年；而涉事客機在2020年10月至2022年7月期間曾長期停泊及未被使用。事故發生後，消防派出大批救護車到達現場救援，據了解，當時機上逃生門已經打開，乘客及機組人員分批到達地面待援。

18人受傷 包括美籍華裔婦 據了解，5男13女於逃生期間受傷，當中7人經現場治理後毋須送院，其餘10女1男，年齡由29至77歲，分別送抵北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院治理，至昨晨已有9人出院，其餘兩名留院乘客傷勢穩定。傷者包括一名美籍華裔女子，她由多名入境處人員陪同下，送抵北大嶼山醫院。各傷者傷勢均不嚴重，事件初步列作「地面事故」。

終止起飛 循逃生滑梯疏散 國泰航空發表聲明，指該班由香港飛往洛杉磯航班，因機組人員偵察到技術故障，按照標準程序終止起飛，而機上載有17名機組人員和293名乘客。當飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防性措施疏散乘客，安排乘客由6組逃生滑梯離開飛機。國泰已安排其餘受影響乘客入住酒店休息，並調配另一航機運作CX 880航班前往洛杉磯，並於昨晨10時許接載283名乘客出發，而需在當地轉機的旅客亦已獲安排其他航班前往目的地。

機體組件損耗摩擦恐爆炸 香港理工大學航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻直言，涉事的航班屬長途機，在油缸裝滿的情況下，萬一機體組件發生損耗摩擦，有機會引致火災，甚至出現極端爆炸的情況，可引發相當嚴重的後果。

運輸及物流局局長林世雄表示高度關注事件，並慰問乘客。民航處對所有本地航空公司都有很高的要求，以確保他們遵守國際民航組織就飛行安全及適航所訂定的標準和建議措施。民航處會跟進是次事件，與此同時，民航意外調查機構會按香港民航（意外調查）規例（第448B章）訂明的程序跟進這宗事件，以提高飛機旅客安全及防止意外或事故再次發生。