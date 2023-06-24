肉檔驚現鼠蹤 清潔運動做騷

現屆政府擺出強政勵治姿態，言必稱以結果為目標，聲勢浩大的打擊衞生黑點計劃暫告一段落，當中包括滅鼠運動，但結果是否符合目標？本報揭發，牛頭角一個商場地舖的豬肉檔老鼠橫行，甚至在生豬肉上亂竄，「肉中鼠」令人震驚。商戶多番向食環署投訴卻不獲正視，整個商場以至民居衞生堪憂，試問這是哪門子的以結果為目標！

連群結隊 老鼠開餐 有商戶表示，自從這一兩年該豬肉檔在上址經營後，衞生情況變急轉直下，不僅雜物阻塞通道，最大問題是鮮肉處理不當、檔口藏污納垢，招來群鼠開餐，尤以一早一晚老鼠連群結隊出沒最為駭人。商戶看得心裏發毛，街坊更是聞之色變，過門不入，嚴重打擊商戶生意。他們曾向管理處投訴不果，先後兩次向食環署投訴，惟署方只派員到場「望一望」便收隊走人，毫無後續行動，鼠患愈演愈烈。

觀塘區議會亦接獲商戶投訴，雖已向食環署反映，但事實證明該署敷衍塞責。區議員擔心，一旦老鼠帶有的病毒經豬肉流入市民餐桌，隨時爆發傳染病，後果不堪設想。事實上，香港不僅是大鼠戊肝首發之地，同時是全球最多感染個案的地方，反映本地衞生情況惡劣，香江臭名遠播。

不可不提，老鼠是「四害」之首，也是多種疫情的傳播源，中世紀歐洲的黑死病是人類歷史上最嚴重的瘟疫，曾毀滅當地三分之一的人口，而19世紀末本港上環爆發大鼠疫亦奪走2,000條人命，至今令人心有餘悸。雖然現今醫學昌明，大規模鼠疫已絕迹多年，但零星個案仍然時有所聞，何況香港出名奇難雜症爆個不停，新冠又未完全絕迹，港府防疫向來兒戲，如何能令人不擔憂？

特別是港府搞清潔及滅鼠工作均是三分鐘熱度，頭痛醫頭，腳痛醫腳，隨時釀成災難性後果。這樣說絕非無的放矢，現屆政府成立「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長卓永興帶領，去年暑假浩浩蕩蕩地展開「香港新市容」全港清潔運動，重點打擊幾百個衞生黑點，加強滅鼠、清潔和執法，擺出隆而重之狀。該計劃至今年初已暫告一段落，卓永興自詡取得顯著成效，揚言已將衞生黑點資料放上網，供市民前後對比。

但正如本報當時指出，清潔運動最忌一陣風，否則同做騷沒有二致。由曾蔭權爵士被委任為「清潔大隊長」開始，歷屆政府都有推行類似運動，簡直到了行禮如儀的地步，無奈每次都是有頭威冇尾陣，很快便打回原形。僅觀塘區而言，被列為衞生黑點的地方有24個，當中包括牛頭角多個地點。上述黑點還未見老鼠完全絕迹，現在又被揭發豬肉檔老鼠肆虐，所謂的打擊衞生黑點有沒有效果，市民眼睛雪亮，不言自明。

食環部門 尸位素餐 必須強調，本報作為第四權，關注本港民生，經常大篇幅報道鼠患問題，無非希望當局正視，改善衞生，洗刷「老鼠港」污名。很可惜，由「群鼠噬豬殼」、「老鼠屋」、「老鼠食雞」到今次的「肉中鼠」等等，食環署懶政塞責一直沒有改善，鼠患依然成為本港老大難問題。最不可思議的是，食環署獲得的滅鼠撥款年年增加，僅前年便獲政府投放逾7億元公帑，創過去5年新高，最新撥款金額更達到近10億元之巨，但成效卻成反比，巨額公帑如同打水漂。究其原因，同署方胡混度日、尸位素餐、由上到下皆得過且過脫不了關係。

申訴專員公署過去便多次炮轟食環署滅鼠不力並主動展開調查，直斥該署以每半年一個周期進行鼠患指數調查，容易出現數據滯後，無法反映實況；部分前線人員對正確使用有毒鼠餌理解嚴重不足，沒有在包裝袋打上用作散發香味的小孔，影響成效。最不堪的是，即使外判清潔商表現不濟，在「過往服務表現」評分中得0分，一樣成功獲食環署批出合約；甚至乎，防治蟲鼠組屢被本報圖文並茂踢爆「蛇王吞泡」，每天開工皆是吹水、睡覺、煲煙、食飯和打牌，署方一樣態度依舊，好官我自為之，從來沒有反省改善，遑論有人被問責。

人們實在不明白，搞衞生既非移山填海的大工程，港府付出巨資，甚至逾萬元捉一隻老鼠，卻依然一籌莫展，不是人的問題是甚麼？除了鼠患猖獗，本港三無大廈烏煙瘴氣、店舖阻街、垃圾污水遍地、有毒食品氾濫成災，俱一再證明食環署嚴重失職。衞生之不治，何以治香江！徹底整頓食環部門，認真清潔地方，刻不容緩！