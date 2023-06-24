笑看天下：跌落地揦番拃沙也自豪

美國總統拜登稱中國國家主席為「獨裁者」事件繼續發酵，中國駐美大使謝鋒就此向白宮和國務院高級官員提出嚴正交涉及強烈抗議。謝鋒發表措詞強硬聲明，譴責拜登言論為「污衊」、「嚴重違背基本事實，違反外交禮節，侵犯中國政治尊嚴，違背美方作出的承諾，損害中國的利益」，並敦促美國採取認真行動，消除相關的負面影響，否則將承擔一切後果。譴責用詞之凌厲，世界霸主美國也一定感到震驚！

有論者指出，從來冇國家同美國針鋒相對，更從來冇喺外交上直斥美國，今趟謝鋒就係夠薑，而且說得直接。其實想深一層，又有乜出奇？中國改革開放後，無論政治、軍事、經濟、科技等綜合實力嘅累積增進，已具備全面抗壓能力，故敢直接於外交場合訓斥美國！

中國勢盛，正如不少評論都指出，從發展勢頭看，中國大有可能喺20年內全面超越美國，成為超級大國。喺軍事上，中國嘅東風41洲際彈道導彈，是世界上最先進的，其性能已超過美國嘅民兵3和俄羅斯嘅白楊M，射程達15,000公里，可攜帶十多個可變軌嘅核彈頭；最要命嘅係，東風41係機動、全天候，可以喺任何時候從任何地點發射。

此外，中國還有潛射彈道導彈巨浪3，射程也達15,000公里，亦係機動性極高嘅戰略武器。中國有如此底氣，難怪直斥山姆大叔毫不留情。

當然，美國即使跌落地都要揦番拃沙。堂堂美國國務卿訪華，冇紅地氈熱烈歡迎都算咯，仲要好似小學生咁被訓斥，顏面何存？難怪布林肯甫結束訪華之行，美國巡邏艦斯特拉頓號翌日即穿越台海，中國海警斥美方公開炒作事件。算啦，點都要畀山姆大叔做啲無聊嘢而仍然可以感到「自豪」嘅！