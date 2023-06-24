自成一家：北京要學美國扮弱者

中美兩國在美國國務卿布林肯訪京期間達成多項協議，不少分析認為是中國外交的一大勝利，北韓朝中社甚至形容布林肯此次訪華是乞求之行。我對這些看法頗有保留。

眾所周知，現實世界和輿論世界的力量往往是相反的。現實生活中的強者，在輿論中經常會被批評得體無完膚。但是在輿論場的弱者，卻很容易獲得大眾支持。這也解釋了為何俄烏戰爭持續一年多，大多數人都是群起撻伐俄羅斯，全力支持烏克蘭，皆因烏國成功扮演了「弱者」的角色。

近年中國崛起，國力倍增，但美國無可置疑仍是當今世界唯一的超級大國，經濟、科技和軍事實力均居全球第一。正如《環球時報》前總編輯胡錫進日前所說，如果中美發生生死攸關的戰爭，相信中方不會有勝算。儘管胡錫進過往的言論一向激進，這句話卻不失為一個務實的判斷。美國若全力動員對華一戰，中國必敗無疑。當然，若美國無緣無故向中國動武，也會出師無名，難以得到國際輿論支持。

所以，布林肯這次訪京處處放軟身段，例如多次表明華府希望和北京保持溝通，其實是弱者策略，可借此向外界展現美國是負責任的大國。若中美之後爆發嚴重衝突，美國就可以把責任推卸給中國，自己站在道德高地。換言之，美國對華釋出友好訊息只是一種手段，對華政策的終極目標從未改變過，依然是要圍堵中國，即未來還會繼續在軍事、經濟等方面和中國競爭，以及在台灣問題上炒作。但無論如何，正如《道德經》所說：「大國以下小國，則取小國」，北京在這方面應多學美國，對着其他小國要扮弱者有所謙卑，才能讓人信服。