激濁揚清：戰不戰爭一樣多藉口

烏克蘭總統澤連斯基近日在一篇訪問中承認，烏軍在月初發動的大規模反攻中進展比預期緩慢，原因是俄方布下地雷陣，他稱不會在壓力下加快行軍，更說：「有些人以為這是一部荷里活電影，並期待現在就能看到結果，但事實並非如此，這關係到人命。」此話足可作為好戰分子的墓誌銘。

澤連斯基領導下的烏克蘭確有幾分荷里活電影色彩，尤其他重申佔領者仍在烏國土地上，允許與俄羅斯進行任何談判就是凍結戰爭，凍結痛苦和苦難。明知代理人戰爭為烏國人民帶來痛苦與苦難卻拒絕凍結，這是甚麼一國領袖？很多舔美人士、好戰分子大肆渲染若現在與俄談判等同任由普京宰割，讓人想起了荷里活戰爭片《殺戮戰場》的一句對白：「藉口就跟屁眼一樣，每人都有一個。」

先不說和談並不存在「必須先有一方被打殘、倒台，否則不可進行」的說法，再者在談判桌上大可將美西方扣押俄國商人財富、施加了的種種制裁，作為講數條件，倘若談不攏了，好戰分子亦會再開戰，反而和談緩衝時間可供軍隊喘息、派員到美西方受訓，甚至靜待新一批武器生產，補充北約聲稱已耗盡的庫存，可是有人卻堅決拒談，連烏國平民可趁戰事稍微受控，逃往別國暫時避難的機會也剝奪，這是甚麼領袖智慧與心腸？

「荷里活論」反映有人本身也把戰爭看得太兒戲，月初還在說希望獲得更多西方武器，怎料旋即宣布已展開反攻。情況就似近日一齣西片，片中退役美軍本可待僱傭兵來到，才殺入塔利班勢力範圍營救美軍的阿富汗翻譯員，但他獨自深入敵陣，雖成功找到翻譯一家卻等同送死。電影跟現實不同，現實中的老美最愛拱火澆油，隔岸觀火，藉口多多，《殺戮戰場》忽略了山姆大叔已經變得天賦異稟。