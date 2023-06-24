坦言集：炸核電廠

烏克蘭戰爭正走上新的階段。烏克蘭的大反攻初戰失利，即使北約增添武器供應，僱傭兵大舉出動，甚至波蘭軍隊成建制的參戰，戰場指揮也在美國和北約的控制下，依現時俄軍的部署與表現，烏軍反攻難有勝算。反而俄軍可借機出擊，趁烏軍集中於東南部戰場，或可奇兵偷襲基輔或其他後方城市。

美國總統拜登公開說烏克蘭不會過快地加入北約，北約便不會以成員國被侵略而公然出兵，戰場還是局限於烏克蘭。北約是盡量不將之伸延北約成員國，即是波蘭或波羅的海3國。顯然北約還是有所顧忌，不敢與俄全面開戰。不過，在炸卡霍夫卡水電站大壩之後，戰爭的規範已改，烏克蘭在美國和北約的支持下，在烏克蘭戰場上會無所不用其極，下一個目標應會是在俄控制區內的扎波羅熱核電廠。

6月初，烏克蘭在俄軍轟炸的地方出現高輻射情況，一說是英國輸烏貧鈾彈在庫存處被俄軍炸掉，產生輻射洩漏。但據說貧鈾彈的輻射性質與發現高輻射現象地區的情況不同，因此，烏克蘭傳說是小型核武爆炸。由於新聞封鎖，難以驗證，但以過往烏軍多次炮轟扎波羅熱核電廠所在地，足以說明烏軍不會迴避核電廠，反而有企圖用炸核電廠來打擊俄軍。炸水電站大壩引致的河水氾濫，迫使俄軍後撤，不管氾濫帶來平民死傷，民生困苦，土地破壞，難以修復。烏軍戰場不利，炸核電廠損傷俄軍，也可迫使俄軍撤退，縱使出現切爾諾貝爾的核電廠事故，似在所不計。

烏克蘭政權為新納粹主義者把持。烏克蘭新納粹主義承繼二戰時的班德拉（Bandera）極端民族主義，不惜推行種族清洗，二戰時在波蘭製造過大屠殺，在烏克蘭內部也殘殺反對者，殺的烏克蘭人比外族更多。依他們的政治主張，為求勝利，種族清洗與屠殺同族人是沒有顧忌的。炸北溪2號，炸水電站大壩之後，再炸核電廠是順理成章的策略。而美國在歷次戰爭中都肆意破壞作為戰場的外國，烏克蘭不會成為例外。

北約的歐洲國家會反對，但可以抗拒美國政府與烏克蘭新納粹主義政權的聯手嗎？炸核電廠來打擊俄羅斯，扭轉戰場劣勢，比起動用核武器，威嚇作用強，但不易引發俄羅斯反制而帶來核戰，這也符合美國不斷跨越底線的戰略，成本代價由烏克蘭、俄羅斯與歐洲承擔，美國只取戰爭的勝利或避免失敗。