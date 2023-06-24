政情：走塑乜都禁 盧偉國怕擾民
為配合「走塑」嘅環保主張，政府擬分兩階段管制即棄膠餐具同塑膠產品，立法會尋日就《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》而召開委員會會議，有議員認為政府第二階段管制物品名單當中，有唔少物品係難以取代，若強行禁止恐怕係擾民。
塑膠枱布難取代
話說第二階段管制嘅物品，包括禁止銷售同免費分發多環膠圈套、枱布、非醫療用透明手套、牙線棒等。委員會主席盧偉國以牙線棒為例，指睇唔到有任何不含塑膠嘅替代品，冀政府以實事求是嘅態度，切勿急於執行，盧又指一啲家庭或食肆，因衞生同方便清理而採用塑膠枱布，除非回到報紙鋪枱嘅時代，否則禁止塑膠枱布係有困難。議員邵家輝就話環保重要，但衞生都好重要，若果冇咗枱布「雞骨（舌累）哂落張枱」，會更唔衞生，佢建議用徵費膠袋嘅綠色塑膠做枱布鋪枱。
至於非醫療用嘅透明膠手套，就係最受爭議嘅管制物品，雖然政府提出以「乳膠手套」代替，但議員就搬出透明膠手套常用於食乳鴿、家居清潔及食肆廚房等理由；結果環保署代表同意係有其用途，暫未有完全代替品，因而放寬對非醫療用透明膠手套嘅管制，擬於第二階段係禁止免費派發，但唔會禁止銷售。
人人做記者
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