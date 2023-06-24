政情：倡商用車的士$20隧道費 易志明畀政府話倒米

立法會下周三（28日）將恢復二讀辯論，關於三隧分流嘅《2023年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》草案，航運交通界議員易志明計劃提出修訂，建議在實施「不同時段不同收費」階段，將商用車同的士嘅隧道費，由政府分別建議嘅50元同25元，一律下調至20元。立法會主席梁君彥裁決，指涉及改變東隧收費修訂，由於涉及額外公帑，須先取得行政長官書面同意方可動議，但涉及改變紅隧和西隧收費嘅修訂就可以提出。

反駁斥估算粗略

運輸及物流局話相較政府現有方案，易志明嘅修訂一旦通過，預料下個年度政府嘅隧道費收入會減少約7億元，亦會導致早上繁忙時段每小時交通流量增加約700架次，加重隧道負擔，令各隧道車龍延伸約700米，堵塞各隧道上游連接路的關鍵路口，廣泛影響非過海交通。對此，易志明反駁指政府嘅數字只係粗略估算，隧道使用者習慣受到眾多因素影響，強調草案嘅目的並非增加收入，對當局藉收入減少為由而反對修訂，佢話感到詫異，希望當局能進一步提供更具說服力嘅理據。