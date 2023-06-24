政情：殘疾者港鐵入閘受質疑 方龍飛伸張正義

不當嘅語言同態度，有機會傷害他人。離島區議會日前舉行會議，區議員方龍飛話有殘疾街坊同佢反映，話喺港鐵東涌站入閘時遇到職員截查，繼而被質問「你邊度殘疾啊？」儘管方龍飛認為涉事職員態度不當，對呢位殘疾街坊帶來二次傷害，不過平機會就話資料唔足夠，難以對個案作出是否涉及歧視嘅評估。

方龍飛話近日收到一啲持有「殘疾人士身份」個人八達通卡嘅東涌居民投訴，話拍卡入閘時閘機會發出特別聲響及亮燈，雖然按港鐵職員要求出示八達通卡，但有職員態度無禮，甚至語帶歧視。方指，投訴人罹患惡疾，需要做化療，而東涌居民去瑪嘉烈醫院通常係乘搭港鐵，但遭受「你咩病呀？你咩事呀？」等令人尷尬嘅質問，投訴人嘅心情係何等難受！方認為涉事職員無必要講啲咁嘅說話。實際上，港鐵職員只需要求持卡人出示由醫生簽發嘅殘疾人士登記證明已經足夠，而該證明亦載有持卡人嘅疾病資料。

港鐵提醒員工需專業有禮 對於方龍飛嘅提問，港鐵書面回覆話關注有關情況，並已提醒前線職員於執行職務時需保持專業有禮，避免令乘客誤會或不快，同埋會繼續透過訓練及日常督導，提升前線職員嘅服務水平。平機會就話按離島區議會相關文件，其資料不足以對個案是否涉及歧視而作出評估。

方龍飛