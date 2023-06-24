政情：電移動工具准代步 方國珊憂人車爭路

倡設標誌廣播系統 助市民安全使用 經過立法會討論同政府部門嘅研究，電動滑板車、電動單車、電動平衡車等「電動可移動工具」可望喺今年年底合法化，並於指定單車徑行駛。西貢區議員方國珊認同有關措施，畢竟電動可移動工具喺世界多個地區已成為新一代嘅代步工具，但相關工具嘅規格要求、使用範圍以及對道路使用者嘅保障等，仍然值得斟酌。

將軍澳單車徑風險勢增 政府日前建議，相關工具嘅使用者必須年滿16歲，須佩戴頭盔及不能載客，工具須獲認證，並貼上二維碼識別，確認裝有煞車系統及前後燈等，最高時速限25公里，工具不超過65厘米闊、125厘米長。合法化後，相關工具只能於指定單車徑行駛，包括將軍澳海濱公園及白石角海濱長廊。

之不過，將軍澳海濱長廊單車徑來回線嘅闊度合共約5米。方國珊指單車徑使用率高，平日都收到唔少居民投訴，指有單車踩上行人路，發生人車爭路及碰撞等意外。當電動可移動工具合法化後，預料唔少電動滑板車及電動單車使用者會共用道路，特別係周末及假日，部門需審慎檢視道路使用者嘅安全問題。

鑑於將軍澳南橋已完成安裝上橋躉工程，方國珊預計今年年底開放後，居民可以透過行人天橋直接往來將軍澳市中心、海濱公園及將軍澳南海濱長廊。不過電動可移動工具合法行車範圍現僅限將軍澳海濱長廊，而南橋則未設單車徑，佢關注若有市民踩單車或使用電動滑板車，部門會如何處理？方國珊建議當局應觀察使用情況，並考慮及研究其他試點。同時要加強標誌，指示單車或電動滑板車使用者落車然後改為手推；加設廣播系統，讓場地管理員可即時作出勸誡，確保道路使用者安全。

倡指定承辦商合法改裝 方國珊又話，儘管電動可移動工具嘅生產商，將會按法例要求限制相關工具嘅速度唔超過時速25公里，但佢就關注到已購買相關產品嘅車主，指目前大部分產品未必合乎香港擬定嘅規管要求，建議政府與指定承辦商合作，幫助現有車主合法改裝。佢敦促政府盡快落實及公布詳情，令考慮購買、或已購買電動可移動工具嘅市民有例可循。