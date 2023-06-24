三跑工程索賄 前工頭囚16月

【本報訊】多名香港國際機場第三跑道項目分判商時任員工，被控貪污收賄，以協助建築工人獲分判商聘用。其中一名前工頭向6名棚架工索取及收受非法回佣，涉款共逾18萬元。他承認16項控罪，昨在西九龍裁判法院被判入獄16個月。裁判官批評被告利用身份剝削工人，認為須判處即時監禁。

32歲被告庄恢濤是德鑄工程有限公司前工頭。他承認16項罪名，即一項代理人索取利益、8項代理人接受利益及7項串謀使代理人接受利益。德鑄於案發時是三跑項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告是一組棚架工的工頭。

案情透露，被告於2020年6月至2022年3月期間，向6名棚架工分別索取每個工作天100至250元非法回佣。6人因擔心失去工作機會，遂答應被告要求。期間，被告直接或經兩名工人從該6名棚架工收取非法回佣共逾18萬元。其中一名棚架工停止支付非法回佣後，庄恢濤再向對方索取每個工作天100元。案件編號：WKCC 3133/2022