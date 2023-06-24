刀插胸倒臥睡房 中年漢疑自戕亡

近心臟留多個傷口 妻大驚報案 屯門前晚發生住宅命案，一名女子發現其丈夫被生果刀貫胸，昏迷倒臥房間，驚惶之下即刻報案，可惜未能救回夫命。執法部門初時認為案件有可疑，並於現場帶走一名女親友扣查，惟經通宵仔細搜證後，懷疑有人引刀插胸自戕，稍後會交由法醫剖驗事主死因，並循多方向跟進調查。

前晚10時許，一名39歲女子在大欖涌路的村口報案，指其姓陳（45歲）丈夫昏迷倒臥於聯安新村鐵皮屋住所內，胸口插有一把刀。救援人員接報趕至，經檢查後，證實陳男早已返魂乏術。

鎖上手銬 帶署扣查 執法人員圍封鐵皮屋期間，現場有3名相信為死者的女親友留下助查，其中一名女子被鎖上手銬押上執法車輛，並於昨日凌晨約零時半帶署扣查。人員在場通宵搜證，發現該把長約15厘米的生果刀刺入死者左胸近心臟位置，並留下多個傷口，相信是致命原因，惟現場並無搜掠、掙扎或打鬥痕迹。直至凌晨4時半，事主遺體由仵工舁送殮房，將安排法醫解剖檢驗，而該處則持續有人員在門外把守。

據了解，男事主與妻子同住上址，並無子女，兩人分房而睡。案發前，陳妻進入丈夫房間，方揭發他被刀捅入胸，大驚失色通知親友及求援。執法人員經調查後，將案件列作「屍體發現」處理，正循死者背景、家庭、財政或感情糾紛等方向繼續追查，呼籲任何人如目擊事件經過，或有任何資料提供，應盡快與人員聯絡。