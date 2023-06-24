垃圾屋再救出3貓咪

瘦骨嶙峋匿角落 料仍有同伴未尋獲 深水埗近日有唐樓單位滴水滲落下層，並且傳出惡臭影響鄰居，意外揭發有14隻貓咪被困「垃圾屋」，缺水缺糧兼健康欠佳，女戶主其後因無妥善照顧貓貓被捕。由於單位凌亂不堪，遍布朽爛雜物，為尋貓工作帶來莫大困難，人員在前晚再接獲通知，指上址有漏網之「貓」身陷外牆冷氣機頂，惟搜索後並無收穫；至於愛護動物協會前日留下貓籠誘捕貓貓，昨晨成功捕獲3隻貓咪，牠們身體虛弱，已被帶走檢查，目前檢走的貓隻俱無生命危險，相信仍有貓隻未被尋獲。

執法部門在前日接獲福華街132號貴華樓的住戶報案，指樓上單位漏水如雨下，傳出陣陣疑似糞便的惡臭，惟屋內無人應門，擔心有人遇上意外。消防破門而入，赫見大約700呎的單位堆積大量雜物，另有大量貓隻在衞生惡劣的環境下棲身，部分身形瘦削，似有病色，相信牠們缺乏足夠糧水，遭受不當對待。經一番搜索後，愛協和漁護署檢走共14隻貓，執法部門其後與姓葉（43歲）女住戶取得聯繫，並以涉嫌「殘酷對待動物」將她拘捕。

愛協再留貓籠誘捕 前晚8時許，執法部門再收到報案，指有3隻幼貓被困於涉事單位的外牆冷氣機頂，愛協及消防奉召趕至，手持電筒照射搜索，惟一直未有發現，最後收隊離去。據悉，上址唐樓天台亦有住戶養貓，人員正調查有關貓隻是否與涉事單位有關。

另一方面，人員相信尚有貓隻藏身單位，惟因環境雜亂，阻礙搜尋工作，故此愛協前日已經在雜物間放置多個貓籠，希望誘捕仍未現身的貓咪。本報記者昨晨上門視察，涉事單位已經解封，鐵閘繫有鐵鏈，木門打開，屋內外仍有大量雜物。現場所見，有一隻成年貓及兩隻幼貓已經入籠，牠們健康不良，瘦骨嶙峋，稍後由愛協人員帶走，準備交予獸醫檢查。相關貓籠將繼續放置屋內，留待晚間或今日再作檢視。

漁護署表示，截至昨日共有7隻貓於本署轄下動物管理中心接受觀察。經本署獸醫初步檢查後，有關貓隻情況尚可，署方將繼續向有關部門及動物福利機構提供所需協助。愛協發言人回應指，執法部門將就案件繼續跟進，由於調查仍在進行中，暫時不方便透露更多詳情。