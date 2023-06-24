拉丁舞師抽脂亡 女西醫上訴准保

【本報訊】拉丁舞導師李嘉瑩7年前接受背部抽脂療程後死亡，當日負責進行療程的女西醫關孝孜經審訊後，被判誤殺罪成，2021年10月被判監6年。她不服定罪及刑罰上訴，同時申請上訴期間保釋。高院上訴庭法官薛偉成上月批出上訴許可，亦准被告保釋外出，昨頒下判詞解釋裁決理據，指原審法官疑指引陪審團時犯錯，只依賴其中一個控方專家證人的專家報告，而忽略辯方專家報告。

原審法官疑出錯 38歲上訴人關孝孜於2006年在香港大學醫學院畢業，翌年執業。她被控一項誤殺罪，指她於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（終年32歲）。

上訴庭判詞稱，認同上訴方指原審法官疑於引導陪審團時，只側重其中一名控方專家證供，但忽略了辯方專家證人報告，剝奪被告辯解機會。而在判刑方面，原審法官疑將構成犯罪的情節視為加刑因素，是重複量刑，亦沒有充分考慮被告各項減刑因素，包括案件發生距離裁決事隔7年，以及上訴人有可能癌症復發等。案件編號：CACC 244/2021