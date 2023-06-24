涉隱瞞補習社利益 德信前校長禁離港

【本報訊】政府資助小學德信學校的前校長郭超群，涉嫌隱瞞自己在一間補習社的財務利益；另涉與該補習社一名前董事在學校考試和測驗前，洩露機密試題予該補習社。郭超群及上述前董事，分別被廉署起訴公職人員行為失當及串謀公職人員行為失當罪，案件昨在西九龍法院再提堂。本案正式轉介至區域法院審理，兩名被告須於7月11日到區院應訊，期間兩人續准以一萬元保釋外出，期間他們不得離港，須交出所有旅遊證件，另外不得直接或間接接觸控方證人。

50歲的被告郭超群現報稱無業。他被控一項公職人員行為失當。另一被告彭詠嫺（46歲）則報稱是補習中心經營者。兩人為勤舍學習中心有限公司的前董事兼股東，他們同被控一項串謀觸犯公職人員行為失當。

另涉洩露試題 控罪指，郭身為德信學校的校長，約於2017年7月24日至2021年6月12日期間，在履行公職期間或與其公職相關的情況之下，沒有向德信學校法團校董會申報或披露，或向德信學校法團校董會隱瞞他在勤舍學習中心有限公司的財務利益。

另外，郭及彭同被控約於2019年10月16日至2021年6月3日期間一起串謀，在郭超群履行公職期間或與其公職相關的情況下，在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向勤舍學習中心有限公司洩露德信學校的機密資料，即德信學校的考試和測驗題目。案件編號：WKCC 1418/2023