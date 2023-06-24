醫健：醫健寶庫：當生命開到荼蘼——人性化的ICU

大寶使用呼吸機維持呼吸數天，病情總算穩定下來。但驗血結果顯示大寶的甲狀腺功能低下，猶幸在補充甲狀腺素數天後完全清醒過來，惟仍未能移除呼吸機。我們為她施行氣管切開術，望助她逐步脫離呼吸機。至此，大寶的病情似乎開始好轉——活潑的她一直樂於與人交流，每當我巡房經過，她便滿臉笑容、手舞足蹈跟我打招呼，像個活寶寶。

然而，治療的效果卻面臨極限，我們在一個月內用盡方法，也無法讓大寶脫離呼吸機，只好將她轉至病房的呼吸機病床。再過一個月，她仍無法自主呼吸，且因併發症離世，我不禁兀自思索——假如當初不勉強對大寶施以積極治療，她便毋須度過賴以呼吸機維生的最後兩個月。當生命開到荼蘼，ICU和醫生的能力相對顯得渺小。醫學不斷進步，新的治療和藥物不斷出現，卻不一定能扭轉生死。ICU固然為危重病人而設，卻不是每位危重病人都該送進ICU搶救；每位病人的生命誠然可貴，積極治療卻未必是最理想的選擇，醫生和家屬都應多為病人設身處想，以他們的感受為先，盡量讓病人在有尊嚴的情況下接受合適的治療和護理。