檢討最低工資機制 團體聯署交意見書

【本報訊】最低工資檢討機制第二階段諮詢將於明日（25日）結束，香港社區組織協會等多個基層團體昨日聯署提交意見書，指過往最低工資機制不完善、工資水平太低，基層勞工辛勞工作仍三餐不保，子女陷入跨代貧窮困境，促當局完善檢討機制，大幅提升最低工資。

支持採用方程式調整 團體指，支持採用指標或以指標構成的方程式調整，增加調整機制的透明度，讓公眾更掌握調整的理據，並避免予人目前最低工資委員會勞資雙方代表內部討價還價，或人為任意決定、閉門造車的負面觀感。團體認為，有關指標可參考物價變動或通脹；工資水平或住戶入息，以及生活工資或家庭基本生活需要，而長遠應每5年檢討一次方程式。

團體同時重申，本港2011年起實行法定最低工資，並每兩年進行檢討，惟在職貧窮問題持續嚴峻。即使新法定最低工資水平今年5月起上調每小時40元，惟形容有關水平仍未有決心完善勞工保障。團體認為，最低工資檢討應改為「一年一檢」，以確保基層打工仔工作待遇，能適時趕得上整體工資改善的速度，避免出現工資差距擴大。