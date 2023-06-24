貧富懸殊愈趨嚴重 扶弱建屋未見用功

四成受訪者捉襟見肘 對將來沒期待 香港中文大學調查顯示，近60%市民認為本港貧富懸殊問題嚴重，有近40%人稱收入應付日常開支捉襟見肘，更有逾30%人認為現時貧富懸殊較5年前惡化。調查指，逾70%人認為港府在解決貧富懸殊方面需「做得更多」，最多人希望當局更有效處理公營房屋問題，以解決貧富懸殊。

中大香港亞太研究所於上月17日至本月6日晚上以電話訪問722名18歲或以上市民。當中59.6%的受訪者認為，現時香港的貧富懸殊情況嚴重，相關百分比較去年調查下降7.5個百分點；30.5%人表示「一半半」，較去年上升4.2個百分點；覺得不嚴重的人有8.1%，較去年上升3.7百分點。

僅兩成人信問題會有改善 32.4%受訪者認為現時貧富懸殊情況比5年前更嚴重，較去年調查大幅下降19.2個百分點；49.6%人覺得情況差不多，較去年明顯上升12.6個百分點；13.9%人認為問題有所改善，較去年上升6.7%。對於未來5年貧富懸殊情況的估計，有38.8%受訪者認為將會和現時差不多，29%人預料會更嚴重，21.4%人則相信將有所改善。

調查同時發現，7.2%的受訪者表示，目前的家庭收入並不足夠應付日常開支，32.6%人回答「僅僅足夠」，至於認為頗足夠或非常足夠則分別有44.1%和11.7%。至於貧窮的原因，41.1%人回答受社會因素影響，例如制度不公平、資源遭壟斷；23.2%人認為是個人因素，例如懶惰、出身低下階層。

近半數人同意多交稅扶貧 有75.4%受訪者期望港府應「做更多」工作。50.8%受訪者希望當局應在公營房屋問題上「做更多」，47.3%人選擇教育，40.2%人認為是醫療。另外，有48.4%受訪者同意交多些稅來幫助貧窮人士，但亦有34.5%受訪者不同意。