鄭達鴻否認藉否決財案撼動政權

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士，被控串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。獲准保釋的被告、前公民黨成員鄭達鴻續作供。他「自爆」同黨李予信不喜歡機械式派傳單工作，故兩人有「拗撬」。鄭又說，運用否決權逼政府回應訴求只是黨的立場，不是他個人承諾。法官問他有沒有想過轉政黨，例如街工，鄭回應說，當刻以公民黨身份參選，相信最有勝算。

自爆因派傳單與李予信不和 控方展示鄭達鴻的競選單張，其中在「鄭達鴻承諾」下方，寫着「35+反制政府 實現五大訴求」，說會運用否決權，迫使政府落實五大訴求。控方質疑，這不但是公民黨的承諾，也是鄭個人的承諾。鄭達鴻不同意，說自己沒有特別留意上方「鄭達鴻承諾」字眼，單張僅反映黨的立場，而他當時需跟隨。他會先考慮財案內容，才決定投票取向。

控方之後就鄭達鴻在電台節目中的言論發問。鄭達鴻曾在節目稱：「共同目標就係撼動個政權。」控方指鄭打算當選後，透過否決財案「撼動政權」。鄭不同意說法。

另外，鄭在節目曾稱不簽署協議文件，是戴耀廷的良好願望，為的是製造「走盞位」，避免候選人遭「DQ」。鄭昨在庭上解釋，協議文件只針對「贏咗先有得選」這議題，與共同綱領或否決財案無關。案件編號：HCCC 69/2022