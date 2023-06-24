中環和你Lunch暴動案 6人罪成 最少囚4年

【本報訊】2019年11月中，中環一帶有人發起「和你Lunch」示威，演變成堵路衝突，多人被捕。當中9人被控暴動罪，部分被告同時被控違「禁蒙面法」。9人於區院否認控罪，經審訊後，法官姚勳智裁定當中6人暴動罪成，餘下3人則脫罪。被裁定罪成的6人中的5人昨被判監4年，另一人因另涉管有六角匙等物品，判囚4年1個月。法官指本案情節嚴重及暴力程度高，於中環鬧市霸佔道路，令交通受阻逾3小時，並須公共開支維修受破壞設施。

另判無牌管無線對講機 今接受判刑的6名被告依次為葉廸舜、黃樂文、吳栢明、羅焯勇、陳憲及袁晧軒（23至38歲）。6人均被裁定於2019年11月12日，在畢打街與德輔道中及干諾道中交界一帶參與暴動。除陳憲外，其餘5人均另被裁定身處非法集結時使用蒙面物品。羅另外被裁定管有物品意圖損壞或摧毀財產，涉及兩個打火機、一套六角匙、兩個扳手、一罐噴漆和一個內有多個螺絲刀頭的工具箱。吳另承認在置地廣場外無牌管有無線電對講機，被判罰款1,500元。

法官接納是次暴動非有預謀及計劃，而是隨着時間及人數增加而演變成暴動。法官亦接納事件中無人受傷，眾被告亦非安排及號召他人加入，只是參與其中。案情指當日下午數以千計示威者佔據畢打街及德輔道中等街道，並發生暴動，且舉起傘陣與執法人員對峙。約3小時後，在置地廣場附近拘捕9名被告。案件編號：DCCC 357/2021