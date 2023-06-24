港人大灣區生活多差異 議員倡互通醫食住行

【本報訊】大灣區建設日趨成熟，兩地交往愈來愈頻密，但「醫食住行」上仍有許多差異，港人在內地生活有諸多不便。有見及此，經民聯昨日舉辦新聞發布會，提出「共建灣區醫食住行」建議，涵蓋電子消費、交通互通、醫療置業等範疇。

促擴醫療券適用範圍 不少長者選擇到廣東省生活，議員陸瀚民建議政府盡快擴大醫療券適用範圍，容許「醫建通」病例跨境互通，醫療保險互通互用，全面支持港人在灣區內地城市就醫。

議員林健鋒則指，港人對「掃碼」比較陌生，內地消費又以「掃碼支付」為主，建議推動「一卡通行」，實現交通、消費全面互通，容許支付寶和微信添加香港銀行戶口，長遠解決兩地錢包互不兼容的問題。他還稱政府應該主動掃除屏障，協助市民更便利在灣區生活。

另一議員陳祖恒則指出，現時許多內地電子消費平台只容許內地身份證註冊認證，驗證手機只能填寫內地號碼，造成港人無法使用這些平台，他促請政府推動粵港澳三地協商，實現三地電訊網絡互通，解決不能接收驗證碼和漫遊費用高昂的問題，爭取所有電子消費平台提供以回鄉證和香港手機號碼作登記選項。現金匯款方面，他建議放寬人民幣現金兩萬元出入境限制及每日匯款8萬元上限，降低香港提款卡在內地提取人民幣的手續費。

置業方面，議員梁美芬指現時深圳有「共有產權住房」計劃，可視為內地版「居屋」，建議政府爭取項目擴展至大灣區其他城市，放寬申請條件。議員盧偉國關注交通問題，促請政府取消東鐵綫過境附加車費，減省市民往返成本，同時解決「一程多價」的問題，推出「次計票」和「定期票」，實現高鐵「公交化」。議員吳永嘉則表示港車北上要支付各種款項，加上驗車中心每日名額爆滿，對市民極不方便，促請政府降低收費，推出電子申請平台，加快審理程序，長遠應與內地政府協商，取消「禁區紙」安排，並實現保險互聯互通，使市民只需在香港購買一個保險就能涵蓋兩地交通。