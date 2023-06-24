吸引青年投身樹藝師 提高課程資助額

【本報訊】風季期間經常發生塌樹意外，需要眾多樹藝師檢查樹木。為吸引更多青少年投身樹藝及園藝業，並鼓勵在職從業員持續進修，發展局將提高樹藝課程資助，當局料新措施惠及更多學生及在職從業員，以增加行業人手和提升業界能力，優化本港的樹木管理及護養工作。

兩課程均獲資助 不限年齡 發展局昨日公布，於下月1日起推出「城市林務發展基金學習資助計劃」改善措施。其中，樹藝及樹木管理課程的資助金額上限由學費的一半或兩萬元，上調至學費的70%或3.5萬元，以較低者為準；而樹藝工作課程的資助金額上限由學費的70%或6,000元，上調至學費的70%或一萬元，同樣以較低者為準。

每名申請人可分別就報讀樹藝及樹木管理課程和樹藝工作課程各申請一次資助，不設年齡上限。此外，獎學金申請資格會擴展至正在修讀屬資歷架構第5級及獲認可的樹藝及樹木管理全日制課程而表現優異的學生，以鼓勵他們爭取更佳學術成績，為投身行業做好準備。獎學金金額為每學年學費全額或5萬元，以較低者為準。

學習資助計劃於2020年推出，資助有志投身樹藝及園藝業的申請人報讀由本地職業訓練學院、大專院校及培訓機構開辦，屬資歷架構第二至第5級及獲認可的樹藝、樹木管理及樹藝工作課程，及提供獎學金。現時計劃已認可8間機構，提供合共21個課程。學習資助計劃全年接受申請。