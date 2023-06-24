撤MPF對沖 撥4000萬開發系統捱轟

【本報訊】立法會財務委員會昨日通過一筆涉款逾4,000萬元的撥款，用於勞工處資訊科技系統開發計劃，以配合取消強制性公積金制度下，使用僱主的強制性供款累算權益「對沖」遣散費和長期服務金的安排。有議員質疑開發費用偏高，並且已有功能相近的系統，或可合併，以節約資源。

議員倡併用功能相近系統 議員楊永杰質疑當中為何有2,500萬合約員工的開支，又認為過去有開發類似平台，應當節省資源。另一議員陳永光認為4,000多萬開發價偏高，應與市場價格比較，確保公帑用得其所。

議員陳紹雄則指出，開支中有涉及700多萬的維修保養合約員工服務，佔每年估計的經常性開支約75%，他認為現有系統的維護人員可以兼顧新系統，只需增加小量人手，以達到節約成本，協同效應的目的。

另外，議員陳仲尼指出早前政府推出「易通行」，年長司機不適應數碼化致計劃未能如期推行，質疑當局怎樣確保使用者能夠簡單易明地使用。

當局回覆稱，系統由勞工處開發維護，起碼要用25年，服務已經支付遣散費的僱主，使他們通過該系統拿回錢，並表示這是一套新的計算模式，較為複雜，不能拿現有系統直接用。

人事方面會聘請外判專業人士幫手，負責系統分析、設計等工作，否則就要增加公務員人手，而開位亦較為困難，會盡量使用現有人手，但相信新系統確實需要加配額外人手。當局亦表示關心中小企使用體驗，未來會多做工夫，包括大量宣傳、接觸企業，讓中小企業僱主明白系統其實不難用。