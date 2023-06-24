澳門消息：後巷講數鬥吹雞 群青圍毆19歲仔

拳打腳踢笑笑口 網民嘆澳門冇得救 澳門社會治安紊亂，除騙案不絕外，更不乏民間暴力私了。筷子基後巷近日發生少年遭圍毆事件，當地執法人員根據一段流傳片段展開調查，發現事發於前日（22日）凌晨零時許，有多名人士於青洲新馬路近青泉樓對一名男子拳打腳踢，約數分鐘後有關人士離去。在案件調查期間，事件中的遇襲19歲男子，以及其中兩名男施襲者（分別22歲及未成年），當晚自行到執法部門協助調查。其後執法人員再截獲另一名懷疑施襲的未成年男子。

兩施襲者助查 一人遭截獲 經初步調查後，遇襲男子與其中兩名施襲者素有過節，故各自召人「講數」，其後引發施襲案件，過程中無發現有人使用武器。遇襲男子受輕傷，其後被送往醫院，經治療後已出院。涉案人士均為澳門人，執法人員以「傷害身體完整性」罪跟進案件，目前仍處調查階段當中。

事緣於近日網上流傳一段約1分9秒的影片，只見在筷子基青洲新馬路一大廈的後巷，至少4名男子圍毆一名少年，當中一人更脫去上衣露出多處紋身，期間另有數人在場旁觀，當中兩人更用手機拍片。

發貼網民在文中不齒施襲者圍毆行為，直言「咁多個打一個有冇人性」，而從片段開始，可見4人對少年不斷拳打腳踢，且眾人均默不作聲，其中一名赤裸上身的男子更嘗試將捱打少年拖出角落，施襲者期間更面露笑容。圍毆約20秒後，其中一名施襲者更脫下拖鞋不斷拍打少年，另有一人則兩度出腳踩向少年頭部。

在圍毆少年期間，有施襲者更表示「搞事啊嘛」、「繼續打唔好停」，拍片者聞聲後則着同伴「細聲啲會死人」。圍毆約一分鐘後，抱頭少年背部已被打至通紅，此時一名街坊疑聽到聲響到場查看，並大聲喝斥，眾人才停手並迅速離去。片段被放上網後引來大量留言，當中不少人希望將施襲者繩之以法，更有人直言「澳門真是無得救」。本報綜合報道