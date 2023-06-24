政商體合作 7‧1辦青年球類聯賽

【本報訊】政府推行運動普及化，而適逢香港回歸紀念日在即，政界、商界、體育界、三方合作，將於7月1日至9日舉行香港青年球類聯賽，希望通過排球、籃球聯賽形式，向青年學生宣揚積極樂觀、進取拚搏、不忘初心、活出夢想的價值觀。活動主辦方希望可為年輕人提供一個展示才華和能力的平台，讓他們學習和成長，有議員呼籲希望將來有更多商界出來，支持香港體育項目，亦有體育運動員到場支持活動。

活動將有約70支青年球隊參加，並在4天的比賽中競逐排球和籃球賽冠軍。議員鄭泳舜表示，排球為港人所熱愛，他本人也是籃球熱愛者，希望將來有更多商界出來，支持香港舉辦體育項目。活動贊助方也表示是次為第一次正式支持體育活動，希望在社區層面推動體育文化，稱體育的定位獲得進一步提升。

孫玥冀打出水平打出風格 中國女排隊前主攻手孫玥希望比賽可以「打出水平打出風格」，香港籃球運動員劉凱濤也表示現在香港3人籃球賽逐漸普及，希望未來可進一步推廣。活動發言人指，希望透過這個活動，年輕人將有機會體驗到團隊合作、競爭、勇氣和決心的重要性，並向着自己的夢想出發，為香港的未來發展作出更大貢獻。