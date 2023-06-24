港運會捲土重來 新增3人籃球賽

設分齡組別賽事 下月起選拔健兒 原定兩年一屆的「全港運動會」於上屆因受新冠疫情影響而停辦。康樂及文化事務署表示，第9屆港運會將於今年和明年舉行，全港18區將於下月至明年1月，由地區選拔委員會在各區揀選合適運動員參賽。另外，港運會將新增3人籃球賽。

除3人籃球賽外，其他7項賽事也包含排球、羽毛球、田徑、游泳、乒乓球、網球和5人足球；殘疾人士亦可參與體育比賽，包括輪椅籃球挑戰賽等。個人體育比賽項目方面，即田徑、羽毛球、游泳、乒乓球及網球，將增設分齡組別賽事，分為15歲或以下、16至17歲和18歲或以上。

港運會的籌備委員會主席容樹恒表示，康文署正在商討運動員參加港運會的資格，認為有機會放寬更多要求。至於精英運動員參與資格事宜，他指需等待康文署補充。

轉與各區民政處協辦 康文署又指，每名運動員只可參加一個地區的選拔賽，並須在報名參賽時出示住址證明，獲選拔的地區運動員將獲安排接受賽前訓練，以提升運動員的技術水平和隊員之間的合作性。港運會由體育委員會主辦，社區體育事務委員會統籌，民政事務總署、康樂及文化事務署、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會和相關的體育總會協辦。容樹恒補充，以往港運會由區議會協助籌辦，但本屆區議員任期將於今年底完結，因出現交接和區議會改制的情況，為免影響港運會的工作，第9屆港運會將轉與各區民政事務處合作籌辦，相信運動會可以順暢展開。

精英運動員交流示範 此外，第9屆港運會亦有一連串社區參與活動，包括精英運動員示範及交流項目、「港運會心連心活力齊跑跳」、18區誓師暨啦啦隊大賽、攝影比賽，以及投票和競猜活動，讓市民以不同形式參與及支持港運會，一起感受「全港運動 全城躍動」的氣氛。

康文署指，兩年一度的港運會是以18區為參賽單位的大型綜合運動會，旨在鼓勵市民積極參與體育活動，同時促進18區之間的溝通，加強市民對居住地區的歸屬感和社區凝聚力。