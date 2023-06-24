行人過路處紅光輔助裝置見成效

【本報訊】為避免市民亂過馬路而釀成交通意外，運輸署去年試行在全港4個行人過路處加裝新型輔助裝置，透過向地面投射的紅光，提醒市民行人過路燈已轉紅燈。議員顏汶羽指，早前視察後認為裝置成效理想，並引述署方指，相關路口安裝裝置後無發生過交通意外；當局有意將輔助裝置擴展至全港各區。

議員盼擴至商貿區 顏汶羽又引述港大研究發現，相關裝置能減少四分一人衝紅燈，針對「低頭族」不小心過馬路，有警示作用。她指，運輸署有意將輔助裝置擴展至全港各區，認為鄰近醫院、學校或商貿區的街道比較繁忙，應該優先安裝裝置。運輸署在路口安裝感應器，按實時交通流量數據調節綠燈時間，亦會逐步擴展，包括於九龍灣常悅道路口試行。

相關新型輔助裝置分別安裝於銅鑼灣波斯富街/富明街、荃灣街市街近仁濟醫院、沙田正街近沙田市中心巴士總站，以及九龍塘窩打老道/禧福道。

據運輸署表示，計劃原意是讓「低頭族」多一個機會知道紅燈亮起是危險，不可以過馬路，又指再加其他顏色是有機會令訊息混亂。裝置的燈光裝設、角度或設定，不會令駕駛者直接望見紅燈，相信不會干擾。