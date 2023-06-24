港鐵撥650億保養維修 議員促更新科技應對

【本報訊】港鐵未來5年投放超過650億元更新鐵路設施及保養維修，並於5個範疇提升鐵路資產管理水平。有議員認為，相關範疇是港鐵正進行工作，形容無特別驚喜。

議員田北辰表示，港鐵現時營運的路軌長度已較之前增長近20%，本身亦要增加維修保養開支，而其他新增資源，估計是用作購置新一代科技產品，以代替人手目視檢查的工作。對於港鐵研究提早收車及延遲開車，以爭取時間維修保養，田認為，未來港鐵要在屯馬綫及東涌綫中途增加車站，的確需要更多時間進行工程，提早收車市民較易安排，但延遲開車會對市民有較大影響。對於港鐵不排除輸入外勞解決人手短缺，他認為應該先從科技入手，不用每次都用增加人手處理，暫時未看到有相關需要。

冀高鐵座位企位分開發售 對於「高鐵地鐵化」的可行性，即持票乘客可隨時改乘往同一目的地的其他班次列車。田續指，市民最常批評高鐵難以購票，港鐵應考慮將高鐵企位與座位門票分開發售，並預留部分企位在開車前的短時間，再售予有需要乘客。

港鐵日前宣布未來5年投放超過650億元，更新及保養維修鐵路設施，較前一個5年期的投入增加約兩成。港鐵表示將加快應用創新科技於鐵路服務及資產維護；強化風險預測及管控；優化維修工作；爭取延長收車後的鐵路維修時間；以及提升員工資產及風險管理認識，克服維修人手挑戰。