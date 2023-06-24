$2乘車優惠打擊濫用 各區加強查票違者檢控

為打擊長者及殘疾人士兩元乘車優惠濫用亂象，運輸署下周一起將聯同參與計劃的公共交通營辦商展開大型打擊行動，為期至少兩個月。行動將安排小隊在全港各區巡查，包括不同專營巴士、小巴，以及渡輪航線。港鐵明起亦上調相關附例罰款金額，加強打擊逃票及違規使用車費優惠行為。港鐵指，本周起已加強查票。

運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍昨交代新一輪行動詳情，巡查小隊將由3人組成，成員包括運輸署職員、公共交通營辦商職員和外判保安。行動時職員將身穿制服或出示職員證，以示身份。

李萃珍表示，行動將於不同時段進行，包括繁忙和非繁忙時間、晚間以及假日，以監察乘客支付車費情況。倘職員懷疑乘客違規使用優惠，將要求出示身份證、八達通卡或樂悠咭資料作查核。她呼籲市民配合，又相信乘客若符合優惠資格，整個查核過程很便捷。

明起上調附例罰款金額 李萃珍指，過去3年該署每年約錄得100至200宗違規個案，看不到有特別趨勢。但有別過往違規乘客一般只須肯支付差價就會放行，今次大型行動該署將視乎情況提出檢控。她強調，今次行動目的是加強阻嚇，盼市民警惕。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，為加強打擊逃票及違規使用車費優惠行為，港鐵明日起將上調附例罰款金額，重鐵網絡相關罰款將由現時500元增加至1,000元；輕鐵及港鐵巴士則由290元上調至370元。港鐵本周已加強查票，並在車站張貼公告提醒。

李婉玲表示，乘客有責任支付足夠車資，而相關違規行為亦對其他乘客不公平。若乘客拒絕繳交罰款或有重複逃票等情況，港鐵將提出檢控，或轉交相關政府部門跟進。

城巴新巴回覆指，車長及前線員工一直按港府指引，要求疑似不合資格使用兩元乘車優惠計劃的乘客出示身份證明文件，並要求違規者繳付全額車資。兩巴將配合港府新打擊措施，積極協助當局所採取的宣傳及打擊行動，並繼續按指引查核疑似違規個案。

九巴及龍運指，將積極配合港府行動，又指其一直有執行查票工作，當車長及前線員工懷疑有乘客違規，會要求提供證明文件核實身份。若證實未能符合享用優惠的資格，職員會要求對方繳付恰當車資，亦不時派員實地監察調查。

議員田北辰指，當局行動不包括港鐵，質疑作用有限。他又認為應強制使用兩元乘車優惠的乘客，乘搭巴士及小巴時應先向司機展示樂悠咭以證明自己合資格使用優惠。