將軍澳3過渡屋項目 一連3日接受申請

【本報訊】將軍澳3個過渡性房屋項目昨日起一連3日接受即場報名，基層家庭可帶備申請文件，於專人協助下報名。基督教家庭服務中心同日於觀塘的服務中心舉行簡介會，接近20人到場了解屋苑細節，部分人即場提交申請。有申請人表示，將軍澳位置方便，租金合理，亦有申請人哭訴輪候公屋7年，生活困苦。

共提供1079個單位 過渡屋項目「賢庭居」、「邑庭居」及「寶庭居」分別位於將軍澳市中心唐賢街、寶邑路及寶琳北路，鄰近港鐵站，合共提供1,079個包括一至4人及無障礙單位，面積由107呎至265呎不等，租金約介乎2,500至5,350元，另按單位面積收取每呎一元管理費。

最快今年8月入伙 而所有單位均提供獨立洗手間、煮食空間、抽氣扇及熱水爐等設備，屋苑則由基督教家庭服務中心管理，中心預計項目會分別於今年8至9月及12月入伙。

中心補充項目的申請對象須符合申請房委會公屋資格、或現居於不適切住房或有迫切需要援助改善住房的人士或家庭。中心提醒，即時報名的申請人需帶備身份證明文件、公屋藍卡（如有申請公屋）、最近6個月入息文件及資產證明文件。申請人亦可於本月30日中午12時前書面遞交申請。

申請人李女士透露，現居住元朗板間房，租金約6,500元，認為將軍澳過渡屋租金合理，較近市區而且環境整潔，住兩年後再打算。廖女士則坦言焦急居住問題，她與女兒及兒子住在友人的二人公屋單位，要照顧子女而沒工作，沒錢交租。她提到已等候公屋7年，不禁落淚，又說住屋構成巨大生活壓力影響健康，沒辦法工作，期望過渡屋能解決惡劣情況。

部分人即場提交申請。（黃偉邦攝） 廖女士