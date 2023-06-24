擬擴大簡約公屋申請資格 團體憂與過渡屋重疊資源

【本報訊】政府不排除容許住在不適切居所人士申請簡約公屋，而毋須輪候公屋逾3年。關注住屋團體認為，修改資格原意，擔心出現與過渡房屋的資源重疊。議員則希望當局毋忘初心，應維持公屋輪候人士優先，空缺時為免浪費資源，才予其他人後補。關注基層住屋聯席成員李善珩表示明白當局為居於不適切居所人士提出的方案原意是好，惟簡約公屋及過渡性房屋於資源方面或重疊，亦有機會令居於不適切居所的人混淆兩者，甚至以為簡約公屋較好，而放棄過渡性房屋，轉為申請簡約公屋。

促完善社區交通配套 李善珩曾跟劏房居民到較偏遠的簡約公屋選址參觀，大部分居民主要擔心選址配套不足，即使符合資格申請，都要再三考慮。她促請當局完善簡約公屋的社區及交通配套。

議員梁文廣則表示，過去有意見認為簡約公屋選址偏遠，或令入住率不足，他相信政府是聽取意見後才提出新方案，予不適切居所人士填補空缺；但希望當局不忘簡約公屋的初心，即以輪候公屋滿3年、居住環境較差的人，以及家庭優先。

若當局擴大簡約公屋申請資格，梁文廣認為應事前了解簡約公屋對公屋輪候人士的吸引力，以及對設施配套的要求，再作安排，讓公屋輪候冊人士願意選擇簡約公屋。