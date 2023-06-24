港人首置盤出招 油柑頭地皮招標

最少建1940伙 八折出售 至少280平方呎 政府公開招標出售位於荃灣油柑頭一幅私人住宅用地，以落實《施政報告》中有關在2023／24年度賣地計劃中撥出土地作「港人首次置業」項目的措施，截標日期為8月18日。賣地條款規定，發展商須以市價八折出售單位，發展商須提供不少於1,940個住宅單位，而為確保發展商不會興建太多面積細小的單位，同時亦讓發展商可因應市場需要靈活地設計合適的單位組合，所有首置單位均須符合政府就賣地項目所設的最低實用面積要求，即26平方米（約280平方呎），至少七成單位的實用面積不可以小於34.8平方米（約375平方呎）。

房屋局表示，推出首置項目的目標是協助不符合申請購買居屋單位的資格，而又未能負擔私營房屋單位的人士置業。而有別於上一次由私人發展商參與，位於觀塘安達臣道的首置項目，發展商須將是次地段中所有發展的單位推出作首置單位發售。

購入後首5年不可出售或出租 出售對象的資格由政府規定，首置申請人須為居港滿7年的香港居民、從未在港擁有住宅物業、收入介乎居屋白表申請人的入息限額及該限額加三成，以及資產不超過居屋白表申請人的資產限額加三成。政府會在發展商出售首置單位前，參考當時情況訂定詳細申請資格。

首置單位設有轉讓限制。業主在買入首置單位的首5年內不可出售或出租單位。在首5年過後，業主須向政府繳付補價以解除轉讓限制，才可在公開市場出售或出租其單位。有關轉讓限制與之前的首置項目的規定相同。

須聘獨立檢查人士驗收樓宇 而為確保首置單位質素和造工，賣地條款訂明發展商須聘請獨立檢查人士驗收樓宇。賣地條款亦列明檢查基本要求，並規定發展商須提交令房屋局局長信納的報告，而獨立檢查人士須在報告證明工程符合要求。

繼上周公布樂建居政策框架後，政府亦公開招標出售油柑頭用地作首置項目，顯示政府致力提供更多資助房屋、豐富房屋階梯，讓市民置業安居。