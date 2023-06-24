衞生堪憂 大鼠戊肝個案冠絕全球

【本報訊】鼠患損害環境衞生外，更會傳染惡疾。本港自2018年起首次發現人類感染大鼠戊肝後，短短7年至今已錄得19宗，冠絕全球，今年亦新增兩宗個案，包括2月何文田28歲長期病患男子，以及5月黃大仙32歲長期病患男子。

鼠類動物排泄物傳播 人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑未明，衞生署衞生防護中心表示，一般導致人類感染該病毒，主要透過糞口途徑傳播，可能包括進食或飲用被鼠類等齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。

患者一般會持續1至6星期發燒、惡心及嘔吐；腹部疼痛；黃疸；肝臟發大，在罕見情況下，急性戊型肝炎或會造成暴發性肝炎（急性肝衰竭），甚至死亡。如有嚴重長期病患的長者、曾接受器官移植的人士、慢性肝病患者和葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（又稱G6PD缺乏症）患者，感染戊型肝炎亦可能出現嚴重病情。

單是今年上半年已有兩宗個案，其中何文田28歲長期病患男子，沒接觸齧齒動物或鼠隻，以及潛伏期內沒有外遊下患病。他2月於醫院覆診抽血後發現染病，未能確認感染源頭及途徑。另一患者則為黃大仙慈正邨32歲長期病患男子，衞生防護中心其後與食環署人員到其住所環境調查時發現，該邨有小量鼠迹和潛在鼠隻匿藏點；而患者工作的新蒲崗一幢工業大廈亦明顯有鼠患問題。