肉檔豬殼周地攤 群鼠開餐食環偷懶

防治無方 恐爆大鼠戊肝 鼠患問題肆虐各區，散播病菌，令人心悸。本報再發現，牛頭角兆景商場地舖的豬肉舖豬殼周地攤，惹來老鼠出沒，並在豬肉上行走，「肉中鼠」一幕令人毛骨悚然，不知情的街坊買下豬肉隨時病從口入。商戶表示曾在商場看到老鼠在早上及夜晚出沒，街坊都不敢行入商場，情況更已持續一年多，一眾商戶曾就商場的惡劣情況，前後兩次向食物環境衞生署投訴，惟署方僅到場視察一會兒便離開，情況完全未有改善。食環署表現令人質疑偷懶，而且防治老鼠無方，又恐爆發大鼠戊肝。

商戶曾投訴 管理處不受理 該商戶稱已在該商場附近居住多年，衞生環境一直良好，惟自涉事豬肉舖近一兩年起在商場經營，放置雜物在公家地方，嚴重阻塞走火通道，其後亦開始看到有曱甴及老鼠出沒。豬肉舖負責人將豬肉放在地上，引來老鼠在肉上行走，「豬肉是老鼠食先，好多街坊都睇到，朝早抑或晚上都見到有老鼠，仲識跳！」街坊見狀都不敢入商場，嚴重影響生意，商戶曾聯合一起向管理處投訴惟未獲受理，其後亦有自發「商場大清潔」，惟仍然會看到老鼠出沒。

該名商戶又稱，由於商場環境衞生、鼠患問題困擾商戶及街坊不已，他們分別於本周一及前日向食環署投訴，惟署方僅於前日到場視察約20分鐘便離開，「得過且過，睇一睇交差就走！」懶理該處的衞生問題。

街坊嘩然 冀署方加強執法 本報昨午前往涉事豬肉舖視察，發現該店未有開門經營，貼出告示指休息一天，商場消防喉位置擺滿雜物。記者向街坊查詢，他們均對事件感嘩然，對於老鼠在豬肉上行走感到惡心及不能接受，期望食環署可加強巡查執法。

觀塘區議會主席柯創盛向本報稱，曾接獲數個街坊投訴該商場有鼠患問題，他已通知食環署需加強滅鼠。這個鼠患問題除了擾民，「仲走入埋食物之中」，後果不堪設想，市民食不安心。他又說會再聯絡食環署跟進事件，檢視是否已在該商場滅鼠，及方法是否奏效，又會在區議會跟進。

他又認為，食環署巡查，處理鼠患時應提高透明度，解釋清楚會如何跟進。若認為毋須跟進，亦應給予清晰理據，否則易令人感到「落場睇完就算，無真正做事」，而商場管理人員亦有責任處理好衞生問題。

食環巡查 無發現違規事項 食環署回應說，6月15日接獲查詢所指店舖有鼠患投訴，其後到上址巡查，並未發現違規事項。雖然如此，該署人員已警告負責人，必須採取有效措施，以免出售食物受到污染或變壞的危險，同時亦向他作出衞生教育及提供防鼠及滅鼠意見，確保食物安全及環境衞生。

該署亦會加強有關店舖附近一帶公眾地方的防鼠及滅鼠工作，會繼續密切監察該新鮮糧食店的營運情況，並會採取相應行動，以確保符合相關規例要求。

老鼠在豬殼爬行，令人毛骨悚然。 店舖的豬雜遭隨地放置。 涉事豬肉舖昨日未有營業。（余宏基攝） 食環防治老鼠無方，恐爆大鼠戊肝。 消防喉附近擺滿雜物。 嚇煞街坊