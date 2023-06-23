激濁揚清：山姆大叔疑似思覺失調

美國總統拜登日前到加州出席籌款活動，不但重提2月發生的中美氣球風波，更指類似事件往往「使獨裁者非常尷尬」。剛完成訪華之旅的國務卿布林肯那邊廂說氣球風波是時候告一段落，這邊廂拜登又踹上一腳，白宮對華策略是出現了思覺失調呢，還是「飛紙仔」使得態度立場這麼前後不一？

拜登的胡言亂語令回暖僅數天的中美關係又再轉冷，而且比起他上月在七國集團峰會後見記者那句「愚蠢的間諜氣球」更具破壞性。正當白宮日前才重申拜登尋求與中國國家主席習近平對話，但目前未有時間表，未幾即有人跳出來大發謬論，背後會否是一次聲東擊西、轉移視線？尤其有人的兒子涉非法擁槍及漏稅，卻與司法部達成認罪協議，同意承認兩項故意不繳納聯邦入息稅的罪名，換取司法部不起訴非法擁有槍械，免卻牢獄之災，遭到輿論炮轟獲得優待。那麼，有人為了一名讓其自豪的兒子，遂將「策略性口誤」慣技重施，反正只要有另一宗更吸睛的事件，就能掩蓋原來那件不光彩事件的關注度。這在遠東地區如香港，也並非甚麼讓人陌生的操作。

老美把氣球事件炒作再炒作逾4個月，卻始終說不出他們口中的「中國間諜氣球」刺探了甚麼機密，究竟氣球是否真如老美所渲染般不懷好意，本欄此前已作分析，凡正常智商者也能用常理判別氣球正與邪，不贅。值得留意的是，美媒報道早前美國機密文件外洩風波中，有絕密文件顯示情報機關指有多達4個「中國間諜氣球」，而美方「似乎是以美國歷史上臭名昭著的罪犯來命名」。這反映了老美時刻都在妖魔化中國，即使找不出氣球與間諜之間有任何關聯。思覺失調一般會出現妄想、幻覺、思想及言語紊亂等情況，老美算不算病入膏肓？