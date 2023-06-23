強詞有理：不值得讓利

大陸國台辦宣布即日起恢復台灣釋迦輸入，不少台灣果農喜出望外，直言「心中大石頭落地」。這已是今年以來第三項恢復輸入大陸的農產品，台灣冰鮮白帶魚和冷凍竹筴魚早前已獲准率先進入，可見大陸當局還是太仁慈，始終下不了決心改變惠台政策。也許北京依然希望通過對台讓利爭取民心，最終達致和平統一。出發點當然沒有錯，可惜現實並非如此，大陸讓利愈多，台灣反而漸行漸遠。

最難堪的是，對於今次大陸恢復台灣釋迦輸入，台灣當局並不領情，陸委會指手法與多年前對台政治性採購如出一轍，是利用經濟利益進行分化及統戰云云。任何好事到了台灣當局口中，都會塗上一層政治色彩，變成分化及統戰。既然如此，大陸何必自討沒趣？難道沒有台灣農產品，大陸民眾就無法過日子？

這些年美西方一直渲染中國軍事威脅，猜測大陸何時武力攻台，其實解決台灣問題並非只有武統一招。俄羅斯總統普京早就說過，中國可以不使用武力而實現自身目標，即是以經濟手段統一台灣。這不是信口開河，中國大陸確實有這個能力，關鍵在於有沒有決心。

數字可以說明一切，在兩岸漸行漸遠的情況下，今年1至5月雙邊貿易總額大跌逾兩成，台方順差降至478億美元，降幅近三成。按此趨勢，台方全年順差極可能縮小至1,000億美元以下，遠遠低於去年的1,565億美元。須知去年台灣全球貿易順差不過是500億美元左右，如果去掉來自大陸的巨額順差，台灣每年將錄得逾千億美元逆差，恐怕過不了幾年就全垮掉了，還有甚麼本錢跟大陸叫板？眾所周知，台灣經濟的主要支柱是半導體產業，最大出口對象就是大陸，佔比將近六成，多年來賺得盆滿缽滿。但好景不常，隨着大陸半導體產業開始發力，加上台灣半導體產業被美國逐漸掏空，風光的日子一去不復返。

總而言之，兩岸實力早已不在一個層次，彼此相安無事最好，否則大陸只需取消惠台政策，停止讓利，就可以不戰而屈人之兵，根本不必採取武力手段。準備參加明年台灣大選的柯文哲還在誇誇其談，揚言若是他當選，必定先培養台灣網軍，癱瘓大陸高鐵系統。這種瘋言瘋語竟然獲得不少台灣民眾拍手叫好，支持率直線上升，可見台灣社會是多麼反智。大陸對其讓利，值得嗎？