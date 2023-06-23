政情：梁福元推介「純陽水」 霉運驅除

務農人家，好重視風調雨順。十八鄉鄉事委員會前主席梁福元，其宅第外所栽種嘅幾棵荔枝樹，近日結滿串串「糯米滋」，佢同好友一齊採摘樹上熟，紅皮白肉香甜多汁，「不辭長作嶺南人」嘅滿足感油然而生。之不過，上周六一場紅雨，唔少荔枝果實因傾盆雨水而掉落地面。

雨水陽光足 荔枝大造 儘管脫離樹枝後，荔枝嘅色香味都消失得好快，但梁福元話幸好今年雨水及陽光充足，荔枝樹嘅收成較往年為多。佢仲話不單止荔枝大造，其他農作物如西瓜、粟米、蓮霧及提子都有唔錯嘅收成。佢提到蟬鳴荔熟，當下又正值端午節，加上前日（21日）係夏至，剛陽之氣最為旺盛，宜趁機收集一年一度嘅「純陽水」，以利日後增強陽氣咁話。

所謂「純陽水」，又稱「午時水」，須喺農曆五月五日午時（即上午11時至下午1時）嘅天降甘露，以器皿存起，用之灑淨家居內外，有旺宅之效；或取之由頭頂輕拍至腳底，可以驅除身上霉運；若煮沸沖茶飲用，更可招財去病，真係信不信由你。