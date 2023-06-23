政情：倡中大校董會改組 刊憲費高 繼續拗數

中大草案風波近日愈燒愈烈，為咗重組中文大學嘅管治架構，3位身兼中大校董嘅議員早前喺立法會提出私人條例草案，然而相關開支就十分之「襟計」，譬如要喺政府憲報同中英文報章刊登法案內容，並非一千幾百就可以埋單，坊間傳聞要成70萬元。而就呢筆費用，其中一位議員校董張宇人就去信中大要求校方找數，結果惹起部分中大人嘅反彈，日前更有校董發信批評張「目中無人」。據了解，同樣有份提出修例嘅科技大學，總開支不過10.3萬元，而且校方亦願意找數，點解兩者會差咁遠呢？

按現行程序，提出《私人條例草案條例》嘅發起人，須就每個修訂向庫務署繳交33,500元。不過草案發起人可用慈善目的、或有助政府措施施行等理由，向政務司司長申請豁免全部、或局部費用。當議員喺提出私人條例草案之後，要喺憲報連續兩期刊登有關法案嘅內容，同埋喺本港中英文報章各刊登廣告兩次。但最大嘅開支唔係報章廣告，而係政府憲報，事關刊憲費用唔平，每頁大概要6,000蚊。

科大嶺大已獲豁免費用 同中大一樣，提出私人條例草案修例嘅院校，仲有科技大學同埋嶺南大學。兩校就分別由議員陳仲尼同埋劉智鵬提出私人條例草案去修例嘅。本報曾經就私人條例草案事宜向教育局查詢，得知科大同嶺大須向庫務署繳交嗰筆33,500元嘅款項，已經獲得政府豁免。至於中大嗰筆數，當局就話「政府正按法例要求及適用程序處理相關申請」。

據悉，科大總共刊憲兩次，而每次嘅內容都有7頁，用番每頁約6,000蚊計算，刊憲嘅費用大約係9萬蚊，報紙登廣告就分別花費5,000同約6,000蚊，整個支出總共10.3萬元左右。而科大同中大嘅支出金額之所以會相差咁遠，因科大要改動嘅嘢唔太多，所以只刊憲7頁，至於包括張宇人在內嘅３位中大議員校董所提出嘅私人條例草案，修例要改動嘅內容比較多亦相對複雜，例如校董會成員由55人減少到34人、新增書院嘅「院監會」成員可被提名成為校董會嘅成員等等，可能因此而開支較高。但到底條數點計，恐怕只有張宇人先最清楚。