手機伸裙底偷拍 正義男篤爆瞥伯

港鐵車廂揭惡行 勸女事主勿啞忍 本周三有社交網站流傳短片，顯示一名穿牛仔褲及波鞋的斯文男子，在一列港鐵車廂內用手機「低炒」一名短裙女子，動作疑似偷拍裙底春光。期間有男乘客睹狀，拍下「罪證」並告知事主。涉嫌偷拍男子連番否認，更被要求取出手機對質。有網民認為該見義勇為男乘客為地盤工人，又透露女事主最後沒有報案，僅要求刪除相關影片了事。

該段約24秒長的網上片段顯示，一名身穿灰黑色波點外套、黑色牛仔褲及白色波鞋的男子，在港鐵一列車廂內，把手提電話放在一名身穿啡色短裙女子下方，動作疑似偷拍裙底春光。期間一名男乘客目睹經過，隨即取出手機拍下「罪證」，並向短裙女子表示「小姐，佢偷拍你裙底。」

「小姐，佢偷拍你裙底」 不過，涉嫌偷拍男子疑因東窗事發，其後慌張地回應「唔係吖」，詎料卻遭目睹經過的男乘客嚴詞反擊，「唔係？拎部電話出嚟啊，佢攝落你裙底度，我見到。」該男乘客又建議女事主報案求助，影片至此結束。有上載影片的網民指出，「×街，斯斯文文偷拍裙底，仲衰過我哋呢啲地盤佬」，有其他網民看罷留言，認為該名見義勇為的男乘客是任職地盤的工人。惟據該網民透露，女事主最後沒有報案，僅要求涉嫌偷拍的男子，刪除相關的影片了事。

有網民得悉事件始末後，大讚該名男乘客「有料」、見義勇為，但亦有人擔心女事主放過涉嫌偷拍裙底春光的男子，可能間接會令下一位女士受害。網民又提醒事主坊間有不同軟件，可以把刪除的資料復原，因此遇上偷拍事件時，不應僅要求對方刪相刪片了事，相反應向執法部門求助，始能有效保護自己。