陽台獨留松鼠狗 夫婦准保

【本報訊】元朗本周三有一隻混種松鼠狗被獨留在家，渾身邋遢困在單位陽台，而且不時悲鳴，執法部門事後拘捕狗主夫婦。執法部門昨日表示，兩名被捕男女已獲准保釋候查，並須於7月下旬報到。據了解，涉事夫婦租住上址單位，有人事發時身處內地，至於可憐狗狗目前沒有生命危險。

健康惡劣須進一步治理 愛護動物協會昨表示，愛協督察當時經消防及警方協助下進入單位，現場初步觀察狗隻健康情況惡劣，須即時帶回中心作進一步治理和照顧。愛協續指，將狗隻長時間放在室外露台的做法極不妥當。當狗隻在露台時，狗主必須要保持露台門開啟，確保狗隻能隨時返回室內，露台的圍欄高度要適當，以防狗隻因跳躍而墮樓。狗隻亦應獲適當照顧，屋內必須提供足夠食水及食物。

事發於周三早上9時08分，元朗寶業街18號尚豪庭有住戶報案，指其鄰居懷疑獨留一隻寵物犬在家中，該犬被反鎖在單位陽台。執法人員到場了解，得悉戶主夫婦不在港，並稱會趕回港。消防其後奉召到場支援，破門入屋將該隻混種松鼠狗救出，及後交由愛協人員帶走。現場消息指，露台沒有足夠食水和糧食，衞生環境惡劣。經進一步調查後，執法人員同日於天水圍區以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕姓邵（45歲）男狗主及其姓侯（41歲）妻子，一度帶署扣留調查。